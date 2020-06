Sun – Inter, tentativo per Walker: Guardiola si oppone, sul mercato c’è un altro esterno

Prosegue la ricerca dell’Inter di un elemento in grado di alzare il livello qualitativo degli esterni a disposizione di Antonio Conte: l’ultimo nome accostato ai nerazzurri è quello di Kyle Walker, difensore classe ’90 del Manchester City. Il nazionale inglese è finito nell’occhio del ciclone in questi ultimi mesi per diverse vicende extra campo e, secondo quanto riporta il Sun, la dirigenza interista vorrebbe approfittare di questa situazione per fargli cambiare aria.

Sul giocatore, tuttavia, è arrivato il veto di Guardiola, che non ha alcuna intenzione di privarsene. Discorso completamente opposto, invece, per quanto riguarda un altro esterno, Joao Cancelo: l’ex nerazzurro, prelevato la scorsa stagione dalla Juventus per una valutazione complessiva di 60 milioni di euro (incluso il cartellino del brasiliano Danilo), non ha reso secondo le aspettative, e il Manchester City lo ha messo sul mercato.