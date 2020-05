Inter-Tonali: operazione in stile Barella. C’è il forte gradimento del giocatore. Conte…

potrebbero però trovare il varco giusto nell’operazione. “Per arrivare a Tonali si lavora anche sulla base di una manovra in stile Barella. Ovvero con un prestito con obbligo di riscatto, e l’inserimento di bonus legati alle presenze. Una specie di pagamento diluito negli anni. Tutto ciò per ammorbidire una valutazione che, altrimenti, sarebbe di cinquanta milioni cash“, si legge sul quotidiano. Sono tanti i top club che hanno messo gli occhi su Sandro Tonali . Il giovane centrocampista del Brescia è l’obiettivo dell’Inter in vista del prossimo mercato, Marotta e Ausilio sono già al lavoro per un’operazione che si preannuncia onerosa. Come riporta il Corriere dello Sport, i due dirigenti nerazzurri

Non è un mistero che sul centrocampista ci sia il forte interesse da parte di Roma e soprattutto Juventus, ma l’Inter, in tutto questo, ha il forte gradimento di Tonali. “Al quale Cellino lascerà l’ultima parola, senza forzature sulla prossima destinazione: questo, ovviamente, soltanto a parità di offerte tra i nerazzurri e la Juve. Il progetto di Antonio Conte sembra convincere Tonali, che sceglierà con calma. Ma l’impronta dell’Inter in mezzo al campo, dopo gli arrivi di Sensi e Barella, è piuttosto delineata“.