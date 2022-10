Inter, tournée durante la sosta mondiale? Spunta l’ipotesi Arabia Saudita

Una stagione molto diversa dalle altre può diventare per l'Inter anche un'opportunità. Il Mondiale che arriverà tra qualche settimana, darà modo ai club di organizzarsi per affrontare al meglio la lunga sosta. I nerazzurri hanno in mente una tournée in qualche luogo con un clima meno rigido per un richiamo di preparazione in vista della ripresa. Sul taccuino ci sono anche località come Malaga e Malta, secondo la Gazzetta dello Sport, ma nelle ultime ore avanza anche l'ipotesi Arabia Saudita.