Inter, due urgenze da affrontare verso l’EL. Eriksen? Da Spalletti un consiglio per Conte

I 180′ disputati in questo campionato contro la Fiorentina fotografano abbastanza bene la stagione dell’Inter. Due partite dominate, senza ombra di dubbio. Eppure, sono soltanto due i punti conquistati dalla squadra di Conte, a fronte dei sei a disposizione. Cosa non ha funzionato? Le sfide con i viola hanno evidenziato i due grandi limiti mostrati dalla banda nerazzurra. All’andata, l’incapacità di gestire un vantaggio accumulato e portarlo a casa con cattiveria. Ieri sera, invece, la mancanza di cinismo negli ultimi metri ha reso vane le tantissime occasioni create dalle parti di Terracciano, bravo e fortunato nel farsi trovare sempre al posto giusto nel momento giusto. La pioggia torrenziale abbattutasi sul Meazza ha bagnato anche le polveri di Lukaku, miglior marcatore in rosa, rendendo ancora più sterile la fase offensiva.

URGENTE – Sono questi i due aspetti che Antonio Conte dovrà mettere ancora più nel mirino. Bisognerà ottimizzare il poco tempo a disposizione prima di quello che è diventato ora il vero obiettivo stagionale nerazzurro. In Europa League, considerando la serie ravvicinata di impegni, servirà un’Inter decisamente meno ingenua e più spietata per arrivare in fondo. La squadra che riuscirà a gestire le energie meglio delle altre avrà un vantaggio non da poco per affrontare una competizione che nella nuova veste è una volata in salita da affrontare con intelligenza e maturità.

FILM GIÀ VISTO? – Sarebbe ovviamente importante avere a disposizione un Christian Eriksen ancora più al centro dello sviluppo della manovra dell’Inter. La sensazione, dopo questi pochi mesi di Serie A, è che difficilmente il danese potrà trasformarsi nell’incursore che Conte vorrebbe schierare alle spalle dei due attaccanti. L’idea che potrebbe però stuzzicare l’allenatore nerazzurro, sulla falsariga di quanto accaduto a Brozovic con Spalletti, è quella di arretrare l’ex Tottenham in cabina di regia e affidargli le chiavi del centrocampo. La visione di gioco non gli manca, così come la qualità in entrambi i piedi per assecondarla e dar fluidità allo sviluppo del gioco. Alternandosi al croato, potrebbe Eriksen iniziare ad essere davvero un valore aggiunto per i nerazzurri. In attesa, chiaramente, di riflessioni che andranno fatte a bocce ferme.