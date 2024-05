La Gazzetta dello Sport evidenzia:

“Immaginare una quinta punta che non sia un giovane della Primavera o comunque un giocatore cresciuto nelle giovanili è oggettivamente complicato, il riferimento dell’allenatore era più che altro alla necessità di avvicinare il più possibile il valore di alcune alternative ai teorici titolari”.

Nel vertice di mercato che andrà in scena non prima della prossima settimana tra Inzaghi e la dirigenza si ragionerà sul futuro di Marko Arnautovic. Cedendo l’austriaco, che per età e stipendio non ha numerosissime chance di mercato, l’Inter potrebbe prendere un’altra punta.

I nomi nella lista dei nerazzurri restano Zirkzee e Gudmundsson.

“Ad oggi l’Inter non ha budget per programmare un super colpo. Zirkzee piace da matti, ma è operazione inavvicinabile a meno che non parta un big. Diverso, almeno in linea teorica, il capitolo Gudmundsson. Se sull’islandese arriverà un’offerta cash da almeno 30 milioni di euro, l’Inter non avrà margini per competere. Ma la speranza della società è quella di poter costruire con il Genoa un’operazione in due fasi, dunque un prestito con il riscatto dopo 12 mesi esattamente come avvenuto un anno fa con Frattesi, sfruttando anche la voglia del giocatore di continuare in Serie A”.

Con l’islandese, Inzaghi avrebbe due coppie, Taremi-Gudmundsson dietro la ThuLa, per un vero e proprio upgrade.

Ma non finisce qui la lista degli osservati speciali:

“Ilenikhena piace ma la concorrenza è numerosa. L’Inter però è attenta anche al mercato degli esuberi dei top team, specie quelli della Premier League: da lì potrebbero arrivare occasioni interessanti, nel corso dell’estate”.

Di certo l’Inter non ha fretta e capirà anche cosa succederà nel mercato in uscita. I nomi sono quelli di Valentin Carboni, Denzel Dumfries e Satriano, oggi in prestito al Brest, da cui potrebbero arrivare risorse economiche per finanziare gli acquisti e in particolare quello di una punta per completare il reparto. Arnautovic permettendo.

