Inter-Villarreal, borsino: Dimarco e Gosens si sfidano. Handanovic-difesa, non ci siamo

L'Inter cade nell'ultima amichevole pre-campionato. I nerazzurri subiscono 4 gol dal Villarreal, ecco il borsino in casa Inter

Daniele Mari

MIGLIORI — L'Inter cade nell'ultima amichevole pre-campionato. Sconfitta pesante, quella dei nerazzurri, che subiscono ben 4 gol dal Villarreal, che si impone senza troppa fatica. Ecco i migliori e i peggiori del match di Pescara.

SU

Dimarco

Continua il precampionato da protagonista. Ancora un assist per il canterano nerazzurro, che continua ad essere il più pericoloso in zona assist. E Inzaghi, infatti, lo avanza come vice-Gosens e sposta Darmian come braccetto difensivo

Gosens

Minuti importanti nelle gambe per il tedesco. Assist vincente per Lukaku e qualche guizzo importante per candidarsi per una maglia per Lecce

Lukaku

Un pallone toccato, un gol. I compagni non girano a mille (eufemismo), i palloni sono veramente pochi. Ma lui mette dentro la prima occasione. E questo sarà utile anche in campionato, contro difese chiuse

PEGGIORI — GIU'

Handanovic

Quattro tiri subiti e quattro gol. Cinque alla fine. Le media tornano preoccupanti e lui sembra incerto almeno in due occasioni sui 4 gol. E stavolta, con Onana che resta a guardare, la pressione è decisamente diversa rispetto all'anno scorso con Radu

Calhanoglu

Sulle gambe, evidentemente in ritardo. Non riesce mai a farsi vedere ed è costantemente 'mangiato' dagli avversari

La fase difensiva

Skriniar tornava oggi e si è visto come fosse in difficoltà. Meglio De Vrij e Bastoni ma complessivamente è la fase difensiva a preoccupare. Ripartenze Villarreal letali, posizionamenti sbagliati e giocatori liberi in area di rigore. Troppi gol subiti finora