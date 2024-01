Inter, Zielinski in pugno: bruciata la concorrenza, i dettagli della proposta

L'Inter è pronta a battere un primo colpo a parametro zero in vista dell'estate: i nerazzurri, secondo il Corriere dello Sport, ha ormai in pugno Piotr Zielinski, centrocampista polacco in scadenza di contratto con il Napoli. Accordo di base praticamente raggiunto, con la dirigenza interista abile a bruciare la concorrenza: "L'Inter ha in pugno Piotr Zielinski, svincolato eccellente del calcio d'Europa dalla mezzanotte di San Silvestro, da lunedì, primo giorno di gennaio e anche primo istante utile per parlare ufficialmente di un parametro zero, uno svincolato. Il rinnovo con il Napoli si è bloccato sul più bello, è finito nelle sabbie mobili nel momento cruciale, intrappolato nel buio delle distanze tra il club e il suo agente, Bart Bolek.