InterSpac, ufficiale l’ingresso di Materazzi, Facchinetti e Amadeus: “Atto d’amore”

L'annuncio è arrivato in questi minuti attraverso un comunicato ufficiale

“Partecipare a questa iniziativa rispondendo al questionario è un atto d'amore. È un gesto che ogni interista dovrebbe sentirsi in dovere di fare. Bastano le parole pronunciate ieri da Hakimi: è stato con noi solo un anno e ci ha lasciato il cuore”. Così Marco Materazzi su Interspac, società presieduta da Carlo Cottarelli, che lo annuncia oggi tra le nuove adesioni insieme ad Amadeus e Francesco Facchinetti. L’invito è a compilare il questionario on line per manifestare – in via informale – il proprio interesse a partecipare al progetto di azionariato popolare per l’Inter. Il sondaggio è attivo fino a metà luglio a questo link: https://bit.ly/SurveyAzionariatoPopolareCalcio_CS1.