Sky – Inter, è fatta: intesa con la Roma per Politano-Spinazzola. Domani le visite mediche

Dopo la notizia flash arrivata nella tarda serata di ieri, oggi Inter e Roma hanno continuato il lavoro per portare a termine lo scambio tra Matteo Politano e Leonardo Spinazzola. Sono infatti stati fatti passi in avanti in giornata. Secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio, infatti, è stata trovata l’intesa tra i due club per l’operazione. “Sarà uno scambio a titolo definitivo, da capire se fin da questo mercato di gennaio o a giugno (con un accordo per un prestito oneroso e obbligo di riscatto). C’è già l’accordo Inter-Spinazzola sul contratto, manca quello tra la Roma e Politano“, si legge. C’è già l’ok dei club a far viaggiare domani i giocatori per le nuove destinazioni e quindi fare le visite mediche: mancano dunque solo gli accertamenti medici e l’ufficialità.