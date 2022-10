Inzaghi cambia strada: due decisioni importanti. È un’Inter diversa con nuovi leader

"Simone Inzaghi ha finalmente messo i puntini, i suoi puntini, sulle i. Ha piantato alcune bandierine in campo e imposto all’Inter un cambio nello stile e negli uomini: in vista del Barcellona e di una rimonta in campionato non è poca cosa. Prima della sosta gli si chiedeva interventismo, polso fermo, decisioni nette per eliminare le tante zone d’ombra nella squadra: adesso che c’è maggiore chiarezza, la strada percorsa sembra quella giusta", riporta La Gazzetta dello Sport.

"La scelta sul portiere è l’ultima arrivata ad Appiano dopo lunga riflessione ed è pure la più simbolica perché va ben oltre il campo. Il tecnico nerazzurro non ha solo retrocesso a riserva un mammasantissima come Handanovic, che ha monopolizzato con un po’ di ingordigia uno stesso ruolo per dieci anni, ma ha fatto accomodare in panchina un capitano influente agli occhi della compagnia. La necessità di una scossa era evidente e, in più, la richiesta di un cambio della guardia tra i pali è arrivata a Simone da ogni parte, ma l’allenatore ha aspettato il momento per lui più adatto per intervenire col bisturi. Ha colto l’attimo per riaffermare la propria autorità e dare i guanti ad André Onana anche in campionato. Tra l’altro, il camerunese con il suo stile estremo e carismatico è diventato il simbolo di questa Inter in trasformazione".