Inzaghi: “Inter, bicchiere mezzo vuoto. Milan e Napoli, ritmo alto. C’è tempo”

L'allenatore nerazzurro ha commentato i novanta minuti contro i rossoneri

Un pari che non dà all'Inter la possibilità di recuperare terreno in classifica. Lo ha commentato, alla fine della partita contro il Milan, Simone Inzaghi, l'allenatore nerazzurro. Queste le parole del tecnico interista:

Mezzo vuoto. Un derby in cui abbiamo creato tantissimo e abbiamo sbagliato un rigore. Per le occasioni create meritavamo di più. Abbiamo affrontato una squadra in testa al campionato con merito. Siamo in ritardo ma c'è tempo: con prestazioni del genere possiamo avere consapevolezza di noi.