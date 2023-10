Inzaghi: “Ho fatto i complimenti ai ragazzi, strepitosi. E pubblico meraviglioso”

"Ho detto ai ragazzi che eravamo stati in partita e concentrati, il Benfica l'anno scorso ha fatto i quarti di finale e ha vinto il campionato. Potevamo fare meglio, abbiamo avuto una disattenzione su una rimessa laterale, stasera siamo stati concentrati, dobbiamo continuare così"

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.