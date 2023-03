Aprile decisivo per Inzaghi, TS: “Esonero sostenibile. E il sostituto? Conte o altri 3”

Simone Inzaghi si gioca tutto in un mese di aprile infuocato: per Tuttosport, però, non verrà esonerato in caso di finale di Champions

Matteo Pifferi

Il futuro di Simone Inzaghi dipenderà principalmente dai risultati del mese di aprile: l'Inter si gioca tutto in campionato - obiettivo fondamentale è mantenere la posizione tra le prime 4 - e nelle Coppe, con la possibilità di fare strada sia in Champions League che in Coppa Italia. L'edizione odierna di Tuttosport spiega perché, in caso di fallimento degli obiettivi, Inzaghi potrebbe essere esonerato:

"Manca un anno di contratto alla scadenza (2024) a 5,5 milioni di ingaggio, il che rende costoso, ma sostenibile un eventuale esonero di Inzaghi", spiega il quotidiano che rimarca come la società faccia pesare i due campionati persi e le nove sconfitte in campionato finora, con un calendario tutt'altro che agevole da qui alla fine. E ci sono anche i nomi dei potenziali sostituti: Italiano, De Zerbi, Thiago Motta e Conte. Per Tuttosport, però, qualora Inzaghi dovesse arrivare in finale di Champions, sarebbe impossibile non vederlo sulla panchina nerazzurra anche l'anno prossimo.