L'Inter pareggia con il Verona nell'ultimo impegno della stagione. Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa: "Ho avuto un grande rapporto con la famiglia Zhang, con Steven soprattutto. È stato di grandissimo aiuto, un presidente prezioso, sempre presente. Quest'anno non ha potuto esserlo ma è come si ci fosse sempre stato. L'ho sentito e salutato. Sa l'affetto che provo per lui. Adesso c'è una nuova proprietà, li conoscerò martedì. Loro sono entusiasti. Ci saranno diversi passi. Martedì con Marotta, Ausilio, Baccin, Zanetti, ci conosceremo e parleremo. Capiremo i programmi, li conoscerò personalmente".

"Riconfermarsi dopo lo scudetto è difficile? Quando si raggiunge un traguardo così sappiamo cosa vuol dire. Non ci siamo nascosti quest'anno non ci nasconderemo. Ci vorranno grandissime motivazioni. Cercheremo di migliorarci sempre. Sapendo che abbiamo una rosa forte e che ci si può sempre migliorare. Bisogna fare i complimenti al Verona, a Baroni e al suo staff. Hanno fatto un'ottima partita stasera, ci sono venuti a prendere forte. In fase di non possesso potevamo fare meglio. Poi nel secondo tempo abbiamo creato tantissimo. 29 vittorie su 38 partite è un grandissimo traguardo. Se spero che la rosa cambi meno quest'anno? Chiaramente il calciomercato è sempre imprevedibile. Cambieremo meno rispetto allo scorso anno. Ho dei dirigenti forti che non stanno mai fermi e che lavorano. Abbiamo già fatto qualcosa, dovremo fare ancora qualcosa. Stasera finiamo questo magnifico percorso ma il calcio va avanti e ci dovremo far trovare pronti. Il ritorno di Conte? Sarebbe importante per il calcio italiano. Ha sempre fatto bene. Qui all'Inter e ovunque. Spero di poterlo rivedere. Aspettiamo notizie", ha concluso Inzaghi.