Inzaghi: “Ho fatto i complimenti alla squadra, sono orgoglioso di loro. Ai tifosi dico…”

Le parole del mister nerazzurro in conferenza stampa

Simone Inzaghi ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa dopo la sconfitta contro il Liverpool: "Cosa resta di questa serata? Penso sia stata un'ottima gara. Dobbiamo essere orgogliosi della prestazione contro una delle squadre più forti d'Europa. Avremmo meritato di vincere la partita per 75 minuti. Poi disattenzione nostra, la traversa, loro invece sono stati premiati. Ho fatto i complimenti alla squadra, sono orgoglioso di loro. Orgoglioso dei nostri tifosi che ci hanno incitato fino alla fine. Impresa possibile, cosa dico ai tifosi? Gli auguro di vedere una partita come quella di stasera ma con un altro risultato. Fortunatamente non si incontra sempre il Liverpool.