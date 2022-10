Inzaghi: “Può essere nuovo inizio, battuta big mondiale. Io a testa alta perché so che…”

"Inaspettata no, l’avevo detto ieri, che era una grandissima occasione contro una squadra di grandissimo livello mondiale. Abbiamo fatto la partita che dovevamo fare, cattiva, agonistica, determinata, solo così puoi vincere. Col Barcellona si aspettava da tanto tempo la serata, sono contento per i ragazzi, la società, i tifosi. Deve essere solo l’inizio, non si è fatto nulla. Una serata importante che rimarrà.

Atteggiamenti giusti oggi? Sabato ero molto dispiaciuto per il risultato ma non per la prestazione. Stiamo pagando tutte le disattenzioni che a volte ci sono. Serate così fanno bene, sabato c’è il Sassuolo che è in forma, queste serate portano via tanto. Speriamo di non perdere altri giocatori, sembrano solo affaticamenti e nulla più. Abbiamo punti da recuperare in campionato.