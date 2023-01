Inter, Lautaro scalpita e Lukaku deve giocare: col Monza Inzaghi tentato dalla Lu-La

Il tecnico dell'Inter potrebbe far riposare Dzeko, uscito coi crampi contro il Napoli, e schierare l'argentino e il belga insieme

Andrea Della Sala

Dopo la vittoria col Napoli, l'Inter non può fermarsi e questa sera in casa del Monza va a caccia dei tre punti. Inzaghi potrebbe far riposare l'eroe dell'altra sera, Dzeko, per schierare di nuovo insieme la LuLa.

"Inzaghi si è preso anche le ultime ore di oggi per decidere la coppia di attaccanti per stasera: troppo vicine, in fondo, le fatiche con il Napoli. Ma la tentazione è un ritorno all’antico e si chiama Lu-La. Lukaku e Lautaro insieme, come accaduto solo nelle prime tre giornate di questo campionato, prima dell’infortunio del belga. Lukaku e Lautaro vicini, come in fondo era stata pensata anche questa Inter la scorsa estate. E non perché ci sia bisogno di chissà cosa per ritrovare antichi feeling. Ma perché Lukaku ha bisogno di giocare e non di riposo, deve migliorare la sua condizione, ha necessità di sentire la partita. E pure perché è solitamente nei minuti finali di un match che Romelu arriva a fare la differenza, con il suo fisico. Lukaku in campionato resta un fattore troppo importante da sfruttare. La gara con il Napoli l’ha dimostrato: pur essendo lontano dal top, è entrato in quasi tutte le azioni pericolose", spiega La Gazzetta dello Sport.

"Vicino a lui c’è Lautaro che rivede una maglia da titolare. Il Toro spinge, sta bene, ha messo altri due allenamenti nelle gambedopo il suo rientro dal Mondiale. Con il Napoli è entrato e si è preso i complimenti di Inzaghi per l’atteggiamento: ingresso più che positivo, sia emotivamente che fisicamente. Ha necessità di giocare, anche lui, perché uno stop troppo lungo non è mai la miglior medicina. La fiducia che Inzaghi ripone in lui è illimitata. Ecco perché inizialmente potrebbe riposare Dzeko, che pure tre giorni fa è stato il migliore in campo. Il bosniaco è uscito con i crampi, ma ad Appiano non preoccupa. La scelta, semmai, potrebbe essere preservarlo per poi metterlo in campo nella ripresa: il numero 9 ha già dimostrato, anche nella prima parte di stagione, di essere in grado di decidere pure partendo dalla panchina. Di sicuro, mai come adesso Inzaghi ha la possibilità di scegliere. Le rotazioni, in un mese pieno come quello di gennaio, saranno obbligate. La scelta finale sulla coppia di stasera avverrà in ogni caso stamattina, dopo l’ultimo allenamento", aggiunge il quotidiano.