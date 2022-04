Inzaghi: “Vittoria di maturità, D’Ambrosio sempre perfetto. Gosens e le punte…”

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Spezia-Inter, Simone Inzaghi ha parlato così

Matteo Pifferi

"Una vittoria di maturità e lucidità, non era semplice e lo sapevamo. I 10' del secondo tempo non mi sono piaciuti ma per quello fatto e visto abbiamo ottenuto una vittoria molto importante per il nostro cammino e per la nostra classifica".

Panchina determinante.

"E' importante, l'avevo detto ai ragazzi. Dopo tanto tempo, era la prima volta che avevo tutta la rosa a disposizione, in panchina avevo anche Caicedo che meriterebbe spazio ma devo scegliere la formazione migliore ogni volta".

Tante occasioni create.

"Ci piace andare in verticale e giocare così, abbiamo creato nelle ultime partite vinte ma anche nel periodo dove non siamo riusciti a vincere, creavamo tanto. Nelle ultime tre abbiamo vinto tre volte, dà morale e fiducia per un mese impegnativo".

Attaccanti.

"Sono tutti compatibili tra di loro, l'importante è che giochino come oggi. Lautaro e Sanchez sono stati bravissimi, Dzeko e Correa hanno fatto una grande partita".

Gosens non è pronto?

"Già oggi poteva essere il suo momento, il primo mese aveva bisogno di lavorare. Robin sta lavorando bene così come lo sta facendo Caicedo, ci stanno dando una grande mano e ci arriverà presto".

D'Ambrosio assist alla Dzeko.

"Non ha sbagliato una partita, nell'ultimo periodo ha giocato tanto, all'inizio un po' meno ma so che posso contare su di lui come tanti altri, sono tutti importantissimi per il nostro cammino".

Come si gestisce la pressione?

"Ce n'è sempre di pressione, siamo passati da un calendario fitto e importante, due volte il Liverpool, poi il Milan, è stato un periodo impegnativo e abbiamo perso qualche punto ma è normale come hanno fatto anche le altre squadre".

Chi gioca in attacco nel derby?

"Ancora presto, mancano tre allenamenti, dovrò valutare le condizioni. Giocando ogni tre giorni, ci sarà spazio per tutti".