Sky – Juve-Inter, le probabili formazioni: torna Bremer, Inzaghi ha un dubbio

Alessandro Cosattini

Si avvicina il derby d'Italia in programma domenica alle 20.45. La Juventus ritrova Bremer, Di Maria e Vlahovic per l'appuntamento, l'Inter invece Brozovic (non il grande assente Lukaku). Ecco le probabili formazioni provate da Allegri e Inzaghi secondo Sky Sport.

Allegri è pronto a schierare i suoi col 3-5-2, con Danilo, Bonucci e Bremer favoriti in difesa; in corsa anche Alex Sandro per una maglia. A centrocampo pronto il terzetto Fagioli-Locatelli-Rabiot, con Cuadrado e Kostic sulle due fasce. In attacco dipende tutto dalle condizioni di Vlahovic: se starà bene, giocherà lui accanto a Milik; altrimenti o il rientrante Di Maria o il baby Miretti.

Nell'Inter Inzaghi ha un solo vero dubbio di formazione in difesa: c'è Acerbi in leggero vantaggio su de Vrij; pronti Skriniar e Bastoni da braccetti. Sulle fasce Dumfries e Dimarco, col terzetto Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan a centrocampo. Possibile ritorno tra i convocati di Marcelo Brozovic post infortunio. In attacco spazio alla coppia Dzeko-Lautaro Martinez.