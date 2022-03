Juventus-Inter, Inzaghi ha le armi per sorprendere nella gara senza appello

Si respira un discreto ottimismo attorno alle condizioni di Stefan De Verij e Marcelo Brozovic per il derby d'Italia

Si legge sulla Gazzetta dello Sport di oggi: "Domenica Simone potrebbe ritrovare finalmente tutti i suoi titolarissimi. Dai recuperi di De Vrij e Brozovic, fondamentali per dare senso e ritmo alla manovra, a Lautaro, ristabilito dal Covid. Inzaghi si appoggerà alle sue certezze, cercando di recuperare lucidità e dinamismo in mediana. Skriniar, ad esempio, sembra uno dei pochi ad avere le qualità per attaccarsi a Vlahovic e limitarlo: finora ci sono riusciti in pochi in A, ma lo slovacco è sicuramente tra i clienti più scomodi per uno come il serbo. Simone vuole blindare la porta, ma anche ridare brio e lucidità alla manovra: con Brozo tutto è possibile, e con De Vrij alle sue spalle aumentano le armi per sorprendere, potendo puntare anche sul lancio lungo. Chiaro, poi bisogna buttarla dentro e in questo Simone può poco, anche se da vecchio rapinatore d’area qualche asso nella manica sicuramente ce l’ha. Di sicuro, è gara senza appello. Inzaghi o vince o può dire addio ai sogni scudetto".