Juventus-Inter, nessuno può perdere. Inzaghi Kryptonite della Vecchia Signora

Le emozioni non mancheranno di sicuro. Juventus-Inter chiuderà la domenica di Serie A e, come sottolinea la Gazzetta dello Sport di oggi, sarà una sfida importantissima nonostante la classifica attuale: "In fondo alla giornata c’è il dolce: Juventus-Inter, il Derby d’Italia. Sì, ma è un derbyno o un derbone? Tutte e due le cose. Derbyno perché bisogna rinculare di 18 anni per ritrovare un incrocio tra le due squadre così distanti dalla vetta".