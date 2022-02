Inter, a giugno bivio Lautaro. “Zhang appoggia la linea Marotta: tre nomi caldi”

Lautaro Martinez non sta vivendo un momento di forma particolarmente brillante e per l'Inter è diventato sacrificabile, secondo La Gazzetta

Lautaro Martinez non sta vivendo un momento di forma particolarmente brillante. Il Toro non segna da 7 partite dopo gli undici realizzati nella prima parte di stagione. La Gazzetta dello Sport riporta la posizione dell'Inter in vista del mercato estivo. "L'argentino d’estate si troverà comunque davanti a un bivio: andare o restare? L’Inter potrebbe infatti sacrificarlo sull’altare dei conti e di un mercato in autosufficienza, sempre che qualche big europea si presenti con una settantina di milioni". Il probabile addio di Sanchez, poi, presuppone un restyling in attacco per l'Inter.