Lautaro vuole capire i progetti dell’Inter. “C’è la cifra a cui Marotta non potrà opporsi”

Il futuro dell'attaccante dell'Inter è ancora da stabilire, le spagnole sono interessate all'argentino ma servono 90 milioni

L'Inter ha bisogno di cedere e, oltre alle offerte per Hakimi, Lautaro potrebbe essere uno dei giocatori più corteggiati. Lo scorso anno c'è stato il pressing del Barcellona, ora i catalani potrebbero rifarsi di nuovo vivo per l'argentino.

"Lautaro ha un contratto fino al 2023 a 2,5 milioni a stagione. Potrebbe firmare per allungare di un anno, salendo a 4,5 milioni più bonus. Un meritato adeguamento per un giocatore cresciuto in modo esponenziale nelle ultime due stagioni. L'argentino ha sempre messo l'Inter in cima ai desideri, ma ora col suo agente vuole capire i progetti del club. Mentre Marotta e Ausilio, che pure vogliono trattenerlo al pari di Inzaghi, non sarebbero nelle condizioni di rinunciare a offerte sui 90 milioni. Soprattutto se la volontà del giocatore, impegnato da domani in Coppa America, fosse quella di cambiare aria", rivela La Gazzetta dello Sport.