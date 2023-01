Inter, Lautaro scalda la LuLa. Il Toro è già in forma e scalpita: vuole una maglia col Napoli

L'argentino è tornato ad Appiano da campione del mondo e non vuole stare a guardare. Vuole subito scendere in campo per Inter-Napoli

"Nei primi tre giorni di allenamento ad Appiano, l’Inter ha raccolto altrettanti insegnamenti su Lautaro Martinez utili per il 2023. Uno: fare dieci giorni di ferie senza allenamenti, saltellando da una festa all’altra, può non far prendere peso, anzi può far tenere intatta la forma fisica se hai appena alzato una Coppa del Mondo. Due: il buonumore che ti dà un Mundial con l’abbraccio infinito di un popolo è contagioso, duraturo, emozionante, e ha il potere di trasformarsi in benzina per vincere anche le successive competizioni con il tuo club. Tre: il Toro non ha alcuna intenzione di accomodarsi in panchina, nonostante i compagni abbiano faticato assai più di lui negli ultimi giorni ad Appiano", racconta La Gazzetta dello Sport.