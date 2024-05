In casa Inter uno degli argomenti caldi è sicuramente il rinnovo di Lautaro Martinez. Negli ultimi giorni Alejandro Camano ha rilasciato diverse interviste che hanno in qualche caso infastidito i tifosi nerazzurri e non solo. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, hanno provocato fastidio anche nella dirigenza nerazzurra. "A inizio anno il rinnovo di Lautaro sembrava effettivamente ad un passo. E dopo una prima frenata sembrava, ci fosse stato un riavvicinamento. Adesso la sensazione è di essere tornati al punto di partenza o giù di lì. Ovvero alla richiesta di 12 milioni (a salire) a stagione. Eppure, in casa nerazzurra ritengono di essere stati sufficientemente chiari sin dai primi approcci e poi anche successivamente", sottolinea il Corriere dello Sport.

"Il concetto trasmesso è che in doppia cifra non si può arrivare. L’Inter non se lo può permettere. Un eventuale margine è concesso attraverso i bonus. Ma quelli legati ai traguardi della squadra che garantiscono un conseguente ricavo supplementare. Alla base dei discorsi di Camaño c'è il confronto con altri attaccanti e i loro ingaggi. Nella giornata di giovedì, ha paragonato Lautaro ad Haaland e Mbappè. Ricordando anche che in Italia ci sono «giocatori che guadagnano di più e hanno fatto di meno», con chiaro riferimento a Vlahovic, che l’anno prossimo, secondo contratto, vedrà aumentare i suoi emolumenti guarda caso a 12 milioni di euro. Per l’Inter un ragionamento del genere non esiste. Da un lato, perché il contratto di Vlahovic è stato fatto in un altro momento storico, tanto che la Juventus vorrebbe spalmarlo, allungandoglielo".