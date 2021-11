Lautaro, il momento no fotografato dai numeri. L’Inter ha bisogno del vero Toro

Momento di appannamento per l'attaccante nerazzurro che non segna su azione con l'Inter dal 25 settembre

Periodo di appannamento per Lautaro Martinez. Il Toro, la cui ultima rete su azione con l’Inter è datata 25 settembre, è in calo dal punto di vista fisico. Anche con la sua nazionale, dove spesso è autore di grandi prestazioni e gol, l'attaccante è apparso stanco e poco reattivo contro l'Uruguay. Un periodo no per l'attaccante fotografato dai numeri: "Contro la Juventus, Martinez non ha mai calciato verso i pali di Szczesny; contro la Lazio ci ha provato in una sola occasione. Con il Milan è invece successo quattro volte, ma la precisione è mancata. Nelle sfide contro Lazio e Juve, poi, il Toro ha partecipato poco alle azioni della squadra: nel derby d’Italia solamente sette passaggi riusciti, all’Olimpico addirittura tre", sottolinea la Gazzetta dello Sport.