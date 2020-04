MD – Né Aubameyang né Werner: l’Inter già tratta il sostituto di Lautaro, affare in corso

Prosegue, senza sosta, il bombardamento spagnolo di notizie su Lautaro Martinez. E continua anche la sicurezza, ormai diventata quasi arroganza, del mondo catalano circa il trasferimento del Toro al Barcellona. El Mundo Deportivo, attraverso la firma di Francesc Aguilar, continua a dare per scontato l’arrivo di Lautaro al fianco di Messi e si sbilancia anche sul prossimo obiettivo di mercato dell’Inter.

“Beppe Marotta sta trattando con la Fiorentina l’acquisto di Federico Chiesa. Antonio Conte sa che non potrà contare la prossima stagione su Lautaro Martinez ed è convinto che il figlio di Enrico Chiesa sia il miglior sostituto possibile dell’argentino, che è già d’accordo con il Barcellona”, scrive Aguilar.

Il Barcellona continua a non voler pagare i 111 milioni della clausola del Toro e continua a chiedere l’inserimento di contropartite tecniche. L’Inter valuta alcuni nomi ma non si sposta dalla cifra finale: non un euro di meno.