Inter, piano rimonta entro il Mondiale. Lautaro a caccia del gol, Inzaghi stupito dal Toro

"Sette partite di astinenza, 39 giorni oggi dall’ultimo gol segnato, il 30 agosto alla Cremonese: è l’ora di Lautaro, questa. È lui a guidare la missione rimonta, oggi con il Sassuolo. L’Inter si è messa in testa di sistemare la pratica campionato, dopo aver rialzato (e bene) la testa in Champions. L’obiettivo è chiaro: arrivare alla pausa Mondiale con un distacco dalla vetta inferiore all’attuale, per tenere aperti i ragionamenti scudetto da gennaio in poi. Per farlo, non si può non passare da una vittoria oggi. E non si può non chiedere miglioramenti anche alla fase offensiva, dopo aver apprezzato il ritorno ad alti livello della difesa. Per dire: un anno fa, dopo otto giornate, l’Inter aveva segnato 23 reti. Ora è a meno 9 da quella quota", spiega La Gazzetta dello Sport.