Ledure: “Nessuna possibilità che Depay arrivi all’Inter. Non ne stiamo parlando”

Memphis Depay all'Inter, una voce di mercato circolata nelle ultime ore ma destinata a sgonfiarsi prima ancora di poter decollare. Sebastien Ledure, avvocato dell'attaccante olandese del Barcellona, interpellato da Fabrizio Romano ha smentito categoricamente l'ipotesi di un trasferimento in nerazzurro a gennaio: "Non ci sono negoziazioni in corso per il passaggio di Depay all'Inter. Posso smentire tutte queste voci, non è una possibilità che stiamo discutendo".