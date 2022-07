Lens-Inter, borsino: Dzeko, non ci siamo. Bastoni già pronto, serve un mancino

L'Inter cade contro il Lens proprio sul finale. I nerazzurri perdono 1-0 in Francia, con gol al 90'. Ecco i migliori e i peggiori della gara

L'Inter cade contro il Lens proprio sul finale. I nerazzurri perdono 1-0 in Francia, il gol di Openda al 90' punisce la formazione di Inzaghi, che pure era migliorata nel secondo tempo con l'ingresso di Lautaro e Lukaku.

Già pronto. Un paio di interventi provvidenziali. E comincia a farsi vedere in avanti. Prospettive da leader conclamato

Migliora la condizione, l'intesa è sempre la stessa. Due palle gol per il Toro, la rete non arriva. Uno strappo importante per Lukaku, che rimanda ai bei tempi. Miglioramenti