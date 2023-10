L’Inter regala punti e forse la vetta: Inzaghi ammette l’errore più grande

Le premesse erano assolutamente altre. Non soltanto per la bella vittoria con il Benfica, ma (soprattutto) perché con due gol di vantaggio dopo 12' non può neanche balenarti per la testa l'idea di non vincere una partita del genere. L'Inter invece ha sciupato una occasione clamorosa per mettere pressione alle altre, Milan in primis. Già stasera potrebbe addirittura trovarsi dietro se i rossoneri dovessero vincere in casa del Genoa. Non il modo migliore per arrivare a una sosta come sempre lunga e fisiologicamente snervante.