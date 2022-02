L’Inter studia da vicino Scamacca e Frattesi: doppia offerta programma e formula, il piano

Il club nerazzurro prepara l'assalto in estate ai gioielli del Sassuolo, che oggi affronterà in campionato a San Siro

"Per immaginare il domani all’attaccante basterà voltare l’occhio alla panchina perché Dzeko. [...] Il progetto nerazzurro è mandare il 23enne a bottega da Edin per una stagione, l’ultima di contratto del bosniaco, per poi dargli i galloni del centravanti titolare. Una specie di transizione, pensata nel calciomercato e guidata poi in campo. Frattesi, invece, troverà la sua immagine riflessa in mediana, lotterà corpo a corpo contro Barella. L’ex cagliaritano è la scia da seguire per Davide perché l’Inter al momento opportuno gli dirà: «È a Nicolò che devi somigliare». Il centrocampista di Dionisi dovrebbe aggiungere nuova benzina a un reparto che probabilmente saluterà Vidal".