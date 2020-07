LIVE – Hellas Verona-Inter 0-0: è il momento di rialzarsi

VERONA – Torna in campo l’Inter di Antonio Conte dopo la sconfitta casalinga rimediata domenica pomeriggio contro il Bologna. I nerazzurri puntano a rialzarsi, provando ad approfittare dei passi falsi di Juventus e Lazio. Match importantissimo quello in casa dell’Hellas Verona anche per rispondere all’Atalanta, che ha momentaneamente scavalcato la Beneamata in classifica.

QUESTE LE FORMAZIONI UFFICIALI:

HELLAS VERONA (3-4-2-1): 1 Silvestri; 13 Rrahmani, 21 Gunter, 24 Kumbulla; 5 Faraoni, 34 Amrabat, 4 Veloso, 23 Dimarco; 88 Lazovic, 32 Pessina; 9 Stepinski.

A disposizione: 22 Berardi, 96 Radunovic, 6 Lovato, 7 Badu, 10 Di Carmine, 14 Verre, 18 Lucas, 28 Terracciano, 33 Empereur, 98 Adjapong.

Allenatore: Ivan Juric.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 37 Srkiniar, 6 de Vrij, 2 Godin; 87 Candreva, 77 Brozovic, 5 Gagliardini, 15 Young; 20 Borja Valero; 9 Lukaku, 7 Sanchez.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 8 Vecino, 10 Lautaro, 13 Ranocchia, 18 Asamoah, 24 Eriksen, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 34 Biraghi.

Allenatore: Antonio Conte.

Arbitro: Irrati.

Assistenti: Passeri, Lo Cicero.

Quarto Uomo: Ros.

VAR e Assistente VAR: Orsato, Cecconi.

SQUALIFICATI

Verona: –

Inter: Bastoni (1), D’Ambrosio (1).

DIFFIDATI

Verona: Lazovic, Rrhamani, Verre.

Inter: de Vrij, Gagliardini, Godín, Vecino.