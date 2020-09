LIVE Inter-Pisa 3-0: arriva il tris di Lautaro di testa!

L’Inter torna al Meazza dopo quasi due mesi e lo fa per il suo ultimo impegno precampionato. I ragazzi di Antonio Conte, dopo il 5-0 al Lugano e il 7-0 alla Carrarese, affrontano il Pisa per le prove generali in vista del campionato, che inizierà per i nerazzurri il prossimo weekend con la Fiorentina. Il tecnico leccese sperimenta: all’inizio sceglie un offensivo 3-4-1-2 con Eriksen titolare dietro a Lukaku e Lautaro Martinez. Perisic continua ad essere provato a sinistra, mentre i due mediani saranno Barella e Gagliardini. Dei nuovi spazio anche per Hakimi e Kolarov. Segui su qui FcInter1908 la diretta testuale dell’incontro tra Inter e Pisa direttamente dal Meazza.