Inter-Torino, la conferenza stampa di Antonio Conte

APPIANO GENTILE – Inizia un ciclo importante per l’Inter di Antonio Conte che nelle prossime settimane dovrà assolutamente tornare in carreggiata sia in campionato che in Champions League. Si inizia domani con l’incontro di Serie A contro il Torino di Giampaolo. I nerazzurri dovranno a fare a meno di Kolarov, Brozovic e Padelli fermati dal Covid. Rientrati ad Appiano Gentile tutti i nazionale, per Antonio Conte è tempo di scelte. L’allenatore nerazzurro risponderà – come di consueto – alle domande dei giornalisti in collegamento con il quartier generale interista. Alle ore 14.00 FcInter1908.it vi riporterà la diretta testuale con le parole del tecnico.

SEGUI INTER-TORINO IN STREAMING SU DAZN.