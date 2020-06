LIVE, PARMA-INTER 1-0: Gervinho porta in vantaggio i ducali

PARMA – Vietato sbagliare. In casa Inter ci sono pochi dubbi e soprattutto occorre una presa di consapevolezza che consenta all’undici di Conte (oggi squalificato) di invertire la tendenza se non vuol perdere ulteriore terreno da Juventus e Lazio (entrambe vittoriose con Lecce e Fiorentina). Turno di riposo per Bastoni in difesa, torna Godin e soprattutto si rivede D’Ambrosio. A centrocampo occasione per Gagliardini che farà coppia con Barella alle spalle di Eriksen. In attacco torna la LuLa con Candreva e Biraghi ad agire sulle corsie esterne.

QUESTE LE FORMAZIONI

PARMA (4-3-3): 1 Sepe; 16 Laurini, 3 Dermaku, 22 Alves, 28 Gagliolo; 33 Kucka, 21 Scozzarella, 19 Kurtic; 44 Kulusevski, 11 Cornelius, 27 Gervinho.

A disposizione: 34 Colombi, 92 Radu, 5 Regini, 7 Karamoh, 10 Hernani, 15 Brugman, 17 Barillà, 20 Caprari, 26 Siligardi, 36 Darmian, 93 Sprocati, 97 Pezzella.

Allenatore: D’Aversa.

INTER (3-4-1-2): 1 Handanovic; 2 Godin, 6 de Vrij, 33 D’Ambrosio; 87 Candreva, 23 Barella, 5 Gagliardini, 34 Biraghi; 24 Eriksen; 9 Lukaku, 10 Lautaro.

A disposizione: 27 Padelli, 46 Berni, 7 Sanchez, 11 Moses, 13 Ranocchia, 15 Young, 18 Asamoah, 20 Borja Valero, 30 Esposito, 31 Pirola, 32 Agoumé, 95 Bastoni.

Allenatore: Stellini (Conte squalificato).

Arbitro: Maresca.

Assistenti: Mondin, Prenna.

Quarto Uomo: La Penna.

VAR e Assistente VAR: Guida, Vivenz