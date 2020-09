Serie A 2020-21: derby alla 4a, Inter-Juve alla penultima. Si apre alla 2a con la Fiorentina

Nemmeno il tempo di chiudere le porte della Serie A 2019-20, lunga e travagliata, che il campionato italiano riparte subito per un’altra stagione tutta da vivere. In attesa di capire come si evolverà il mercato, l’Inter torna all’inseguimento della Juventus, con il tentativo di spezzare una volta per tutte il dominio bianconero. Sarà una lotta, c’è più equilibrio e i nerazzurri di Conte, dopo il patto di Villa Bellini, vogliono passare alla storia. FCInter1908.it vi riferirà il diretta i risultati dei sorteggi.

1a GIORNATA

Benevento-Inter (rinviata)

Fiorentina-Torino

Genoa-Crotone

Juventus-Sampdoria

Lazio-Atalanta (rinviata)

Milan-Bologna

Parma-Napoli

Sassuolo-Cagliari

Udinese-Spezia

Verona-Roma

2a GIORNATA

Bologna-Parma

Cagliari-Lazio

Crotone-Milan

Inter-Fiorentina

Napoli-Genoa

Roma-Juventus

Sampdoria-Benevento

Spezia-Sassuolo

Torino-Atalanta

Verona-Udinese

3a GIORNATA

Atalanta-Cagliari

Benevento-Bologna

Fiorentina-Sampdoria

Genoa-Torino

Lazio-Inter

Milan-Spezia

Parma-Verona

Sassuolo-Crotone

Udinese-Roma

4a GIORNATA

Bologna-Sassuolo

Crotone-Juventus

Inter-Milan

Napoli-Atalanta

Roma-Benevento

Sampdoria-Lazio

Spezia-Fiorentina

Torino-Cagliari

Udinese-Parma

Verona-Genoa

5a GIORNATA

Atalanta-Sampdoria

Benevento-Napoli

Cagliari-Crotone

Fiorentina-Udinese

Genoa-Inter

Juventus-Hellas Verona

Lazio-Bologna

Milan-Roma

Parma-Spezia

Sassuolo-Torino

6a GIORNATA

Bologna-Cagliari

Crotone-Atalanta

Inter-Parma

Napoli-Sassuolo

Roma-Fiorentina

Sampdoria-Genoa

Spezia-Juventus

Torino-Lazio

Udinese-Milan

Hellas Verona-Benevento

7a GIORNATA

Atalanta-Inter

Benevento-Spezia

Bologna-Napoli

Cagliari-Sampdoria

Genoa-Roma

Lazio-Juventus

Milan-Hellas Verona

Parma-Fiorentina

Sassuolo-Udinese

Torino-Crotone

8a GIORNATA

Crotone-Lazio

Fiorentina-Benvento

Inter-Torino

Juventus-Cagliari

Napoli-Milan

Roma-Parma

Sampdoria-Bologna

Spezia-Atalanta

Udinese-Genoa

Hellas Verona-Sassuolo

9a GIORNATA

Atalanta-Hellas Verona

Benevento-Juventus

Bologna-Crotone

Cagliari-Spezia

Genoa-Parma

Lazio-Udinese

Milan-Fiorentina

Napoli-Roma

Sassuolo-Inter

Torino-Sampdoria

10a GIORNATA

Crotone-Napoli

Fiorentina-Genoa

Inter-Bologna

Juventus-Torino

Parma-Benevento

Roma-Sassuolo

Sampdoria-Milan

Spezia-Lazio

Udinese-Atalanta

Hellas Verona-Cagliari

11a GIORNATA

Atalanta-Fiorentina

Bologna-Roma

Cagliari-Inter

Crotone-Spezia

Genoa-Juventus

Lazio-Verona

Milan-Parma

Napoli-Sampdoria

Sassuolo-Benevento

Torino-Udinese

12a GIORNATA

Benevento-Lazio

Fiorentina-Sassuolo

Genoa-Milan

Inter-Napoli

Juvenuts-Atalanta

Parma-Cagliari

Roma-Torino

Spezia-Bologna

Udinese-Crotone

Verona-Sampdoria

13a GIORNATA

Atalanta-Roma

Benevento-Genoa

Cagliari-Udinese

Fiorentina-Verona

Inter-Spezia

Lazio-Napoli

Parma-Juventus

Sampdoria-Crotone

Sassuolo-Milan

Torino-Bologna

14a GIORNATA

Bologna-Atalanta

Crotone-Parma

Juventus-Fiorentina

Milan-Lazio

Napoli-Torino

Roma-Cagliari

Sampdoria-Sassuolo

Spezia-Genoa

Udinese-Benevento

Verona-Inter

15a GIORNATA

Atalanta-Sassuolo

Benevento-Milan

Cagliari-Napoli

Fiorentina-Bologna

Genoa-Lazio

Inter-Crotone

Juventus-Udinese

Parma-Torino

Roma-Sampdoria

Spezia-Verona

16a GIORNATA

Atalanta-Parma

Bologna-Udinese

Cagliari-Benevento

Crotone-Roma

Lazio-Fiorentina

Milan-Juventus

Napoli-Spezia

Sampdoria-Inter

Sassuolo-Genoa

Torino-Verona

17a GIORNATA

Benevento-Atalanta

Fiorentina-Cagliari

Grnoa-Bologna

Juventus-Sassuolo

Milan-Torino

Parma-Lazio

Roma-Inter

Spezia-Sampdoria

Udinese-Napoli

Hellas Verona-Crotone

18A GIORNATA

Atalanta-Genoa

Bologna-Hellas Verona

Cagliari-Milan

Crotone-Benevento

Inter-Juventus

Lazio-Roma

Napoli-Fiorentina

Sampdoria-Udinese

Sassuolo-Parma

Torino-Spezia

19a GIORNATA

Benevento-Torino

Fiorentina-Crotone

Genoa-Cagliari

Juventus-Bologna

Lazio-Sassuolo

Milan-Atalanta

Parma-Sampdoria

Roma-Spezia

Udinese-Inter

Hellas Verona-Napoli