ESCLUSIVA Longhi: “Inter, serve nuova proprietà. Lukaku? Da tappeto rosso. Arrivano in 2”

Andrea Della Sala

L'Inter he perso Perisic, ma si sta muovendo per cercare di rinforzare la rosa per la prossima stagione. Dell'arrivo di Dybala, del possibile ritorno di Lukaku e del mercato dell'Inter ha parlato a Fcinter1908 il giornalista Bruno Longhi:

PERISIC - "Lo scorso anno l'Inter ha perso il più forte della stagione, Lukaku, quest'anno ha perso il più forte che è Perisic. Riuscire a sostituirlo vuol dire essere molto ottimisti, non che Gosens non sia bravo. Perisic in questa stagione è stato qualcosa di mostruoso. Non è facile sostituirlo".

SACRIFICIO - "C'è un qualcosa che sfugge: tutti sanno che l'Inter dovrà fare plusvalenze per circa 70 milioni, però nessuno ha ancora capito quale giocatore verrà sacrificato. L'Inter non può fare un nome, nel momento in cui viene fatto lo deprezza. Il mercato deve essere fatto in funzione della cessione di un giocatore. L'Inter non ha messo nessuno sul mercato, è alla finestra aspettando le eventuali offerte, da lì poi farà la sua strategia".

LUKAKU - "Oggi è un'utopia. I tifosi sono strani: Lukaku, lasciando perdere la forma, ha permesso all'Inter di essere ancora competitiva, con Perisic il club non porta a casa nulla. Viene ringraziato ma non porta benefici, Lukaku ha portato 115 milioni e ha permesso di avere una rosa altamente competitiva. Al momento Lukaku è un'utopia, è molto molto difficile. Dal punto di vista tecnico se tornasse Lukaku i tifosi dovrebbero stendergli una passerella rossa e accoglierlo con tutti gli onori. Ha portato un beneficio e poi sappiamo tutti quello che può garantire Lukaku in termini di gol".

DYBALA - "Se non ha problemi di natura fisica Dybala è l'unico per cui negli ultimi 5 anni valeva il prezzo del biglietto. È un campione, non stiamo parlando di una scommessa. Con Lautaro formerebbe una grande coppia, diversa da quella degli ultimi anni visto che ha sempre avuto due attaccanti".

OBIETTIVI - "Cosa servirebbe all'Inter? Un'altra proprietà, ora devi sempre convivere con il bilancio. Possibile che il Milan viene venduto a oltre un miliardo e l'Inter non trovi un acquirente? Molto probabilmente l'Inter prenderà Asllani e Mkhitaryan, due ottimi giocatori. Sarà un'annata particolare, dipenderà dalle uscite, ma l'Inter che si è vista quest'anno è un'ottima squadra. Al netto dei sacrifici, la base di partenza è buona"