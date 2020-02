Lukaku e il suo bilancio nei derby: con l’Inter è iniziata un’altra storia. In Inghilterra…

Quattordici stracittadine in Inghilterra e solo due vittorie, con Chelsea e United. Sono i numeri di Romelu Lukaku che nei tanti derby disputati ha avuto poca fortuna in Inghilterra ma non in Italia. Infatti l’attaccante belga è andato in gol nel suo primo derby di Milano. “Lukaku ha giocato in carriera 15 derby. Oltre all’andata contro il Milan, gli altri 14 se li è gustati in Inghilterra, tra Premier League e Coppa di Lega. Il bilancio non è stato proprio esaltante: una vittoria al 90’, un’altra ai rigori, otto sconfitte e quattro pareggi“, sottolinea la Gazzetta dello Sport.

“L’inizio fu col Chelsea. E fu positivo: Coppa di Lega, 21 settembre 2011, Villas-Boas non esitò a schierare titolare il 18enne Lukaku contro il Fulham e arrivò un successo ai rigori. Poco più di un mese dopo, ecco l’Arsenal in Premier League: solo 18’ per il belga, tempo insufficiente per incidere sul 3-5 finale. Altro giro, altra corsa. Lukaku all’Everton non è mai riuscito a battere il Liverpool: otto partite contro i Reds, quattro sconfitte e quattro pareggi, raggiunti però grazie a tre gol del belga (una doppietta). L’ultimo giro di ruota nelle due stagioni conclusive a Manchester: con lo United Romelu ha affrontato il City quattro volte, sempre in Premier, perdendo in tre occasioni e vincendo in una. Non esattamente giornate da ricordare. Poi però è arrivato quel colpo di testa, il 21 settembre. L’inizio di un’altra storia per Romelu, anche nei derby. Aspettando domenica“.

(Gazzetta dello Sport)