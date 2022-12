Lukaku: “Napoli? Abbiamo grande rispetto ma non paura. Scudetto? Ci credo. Finché…”

Romelu Lukaku ha voglia di riscatto. Dopo una prima parte di stagione condizionata dagli infortuni, Big Rom vuole mettersi alle spalle un inizio complicato. "Vincere lo scudetto? Finché una squadra non alza il trofeo, è sempre possibile. Io ci credo, sempre, per questo giochiamo a calcio. Come la gente dice che è impossibile per noi, vediamo alla fine della stagione la squadra che alza il trofeo e sarà campione. Adesso nessuno ha alzato, siamo ancora lì, mancano", dice il belga intervistato da Sky Sport.