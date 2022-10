Sky – Inter, altro stop per Lukaku. Salta la trasferta a Monaco: le ultimissime

Nuovo infortunio per Romelu Lukaku. Come comunicato anche dall'Inter, l'attaccante belga ha accusato un nuovo risentimento muscolare

Nuovo infortunio per Romelu Lukaku. Come comunicato anche dall'Inter, l'attaccante belga ha accusato un nuovo risentimento muscolare alla coscia sinistra, che lo mette fuori gioco per la trasferta in Germania contro il Bayern Monaco e, con ogni probabilità, anche per la partita contro la Juventus di domenica sera.