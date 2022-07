ESCLUSIVA Mandorlini: “Bremer? Dispiace, ma Inter prenderà profilo all’altezza. Milenkovic…”

Gleison Bremer dopo il tira e molla degli ultimi giorni è andato alla Juventus. A lungo corteggiato dall’Inter, il centrale ha scelto di sposare il progetto bianconero dopo il pesante rilancio di ieri. Quanto perde l’Inter? Lo abbiamo chiesto ad Andrea Mandorlini, allenatore ed ex nerazzurro. Queste le sue parole a Fcinter1908.it: “È un giocatore bravo, faceva gola a tutti ed è un dispiacere vederlo alla Juventus, ma non c’è delusione perché un sostituto si troverà. Non credo sposti così tanto gli equilibri, l’Inter troverà un altro profilo all’altezza”.