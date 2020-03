Marotta: “Porte chiuse unico strumento per portare avanti Serie A. Juve-Inter domenica o lunedì”

Alla fine del Consiglio di Lega che si è tenuto a Roma, nella sede del Coni, Beppe Marotta, ad dell’Inter, ha spiegato: « Il Consiglio è andato bene, nel senso che abbiamo ricreato la giusta armonia. E’ un momento di emergenza del Paese, ci sono problemi gravissimi di salute davanti a noi. Ne dobbiamo prendere coscienza nell’ambito calcistico. Il tentativo è portare a termine il campionato con massima regolarità, senza creare uno squilibrio competitivo. Ma come potete vedere lo scenario cambia ogni giorno, non è facile agire. Viaggiamo a vista, in attesa di un possibile ulteriore provvedimento del Governo, riconoscendo uno stato di emergenza».

-Porte chiuse?

Potrebbe essere unico strumento per portare a termine il campionato alla luce delle restrizioni indicate dal governo.

-Il campionato slitta?

Il consiglio ha ratificato la proposta delle 20 società in sostanza, riprendere le partite sospese. Questa è la situazione della Lega, al momento. C’è uno slot differente di un fine settimana, con le partite sospese, poi sarà la Lega a comunicare tutto.

-Domenica Juve-Inter?

Si potrebbe giocare domenica o lunedì.

(Fonte: TMW)