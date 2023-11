Marotta: “Juve-Inter pari positivo. Rinnovi? Alcuni entro inizio 2024. E noi dirigenti…”

Questo Lautaro sta sorprendendo anche lei che in carriera visto tanti campioni?

"Sicuramente è tutto merito suo, è un ragazzo ancora in crescita e ha margini di miglioramento notevoli anche se ha già dimostrato dal punto di vista statistico di fare il proprio dovere. Essendo un attaccante il suo compito principale è fare. Ma non dimentichiamo che è anche il nostro capitano e come tale sta riscuotendo consenso da parte dei compagni in un ruolo sicuramente per lui nuovo".

Come ha valutato il pareggio allo Stadium? Buon punto in casa di una delle favorite?

"Al di là del risultato credo che poi è la prestazione che ci dà conforto. La squadra nel momento in cui è andata in svantaggio è riuscita a compattarsi e a riequilibrare il punteggio. Questo denota come il processo di crescita, di consapevolezza e di maturità continui, sotto la regia di un allenatore giovane che è Inzaghi. Quindi tutto ciò è di buon auspicio per il nostro futuro”.

Con il rinnovo ha spostato più in là l'asticella per il suo futuro in nerazzurro?

"Sono contento nel momento in cui la proprietà mi propone il prolungamento, non posso che esserne fiero ed essere riconoscente. La risposta mia e dei miei colleghi come Ausilio e Baccin è stata positiva e di conseguenza siamo contenti di poter lavorare ancora per questi colori e per questa società”.

Entro fine 2023 si possono sbloccare alcuni rinnovi?

"Non abbiamo delle scadenze precise. Come dico spesso si tratta di prolungamenti di contratto dove esistono due attori, da una parte i giocatori e dall'altra la società, che vogliono entrambi finalizzare in modo positivo questo obiettivo. Quindi direi che se non sarà per la fine del 2023 sarà per l'inizio del 2024".

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Inter senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con FC Inter 1908 per scoprire tutte le news di giornata sui nerazzurri in campionato e in Europa.