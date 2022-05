Marotta: “Perisic voleva Premier. Zoccolo duro rimarrà. Dybala e Lukaku? Serve…”

Le parole dell'ad nerazzurro sul mercato a margine di un evento che si è tenuto a Milano

Intanto non dobbiamo farci prendere dall'ansia e fare le cose frettolosamente. Qualcosa abbiamo già fatto in anticipo, credo che il lavoro di Ausilio e Baccin sia molto positivo. Servono professionalità, competenza e anche creatività. Non sempre c'è solo la necessità di fare degli investimenti ma serve il coraggio delle azioni ma soprattutto devo dire che lo zoccolo duro della squadra rimarrà e con queste premesse potremo affrontare la stagione con gli obiettivi di sempre, con tre competizioni di affrontare, sapendo che siamo l'Inter e i traguardi sono ambiziosi.

Più che altro il dispiacere ma capiamo anche la scelta del giocatore che ha giocato in Italia e in Germania, ha avuto anche varie esperienze in Premier. Quando si ha una certa età è giusto che il singolo giocatore decida il proprio destino e non potevamo fare offerte migliorative rispetto a quella che abbiamo fatto. Ma al di là della questione economica la scelta si sia basata su un futuro diverso rispetto a quello attuale. Massimo rispetto per l'atleta, grande ringraziamento, ma troveremo un sostituto avendo già in casa un elemento come Gosens che gode della nostra stima e della nostra fiducia, che non farà rimpiangere chi va.