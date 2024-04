Marotta: “Emozione senza ossessione. Litigai con Lotito per Inzaghi. Ciclo Inter appena all’inizio”

È il giorno del derby. Prima del calcio d'inizio della sfida, l'ad dell'Inter Beppe Marotta ha parlato così ai microfoni di DAZN: "Noi abbiamo l’obiettivo di vincere lo scudetto e ottenere la seconda stella che sarebbe qualcosa di storico, stasera sarebbe la ciliegina sulla torta, come dicevano Inzaghi e il presidente non siamo ossessionati da questo. Noi vogliamo fare una bella prestazione, siamo determinati e facendola sono sicuro che faremmo anche risultato. Emozionato? Sono ormai vecchio, un’esperienza del genere non mi è mai capitata, non così, nonostante qualche scudetto io l’abbia vinto. È qualcosa che sicuramente emoziona per le circostanze.