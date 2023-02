Marotta: “Obiettivo Champions. Skriniar? C’è rammarico, si poteva gestire meglio. La fascia…”

Il mercato, con le relative discussioni sul futuro di Skriniar , è ormai passato. Ora, testa bassa sul campo, fino a fine stagione. Per un posto in Champions League, per provare a vincere la Coppa Italia e per andare il più avanti possibile in Champions League. L'Inter affronta un febbraio intensissimo, a cominciare dal derby contro il Milan. Ecco le parole di Beppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, ai microfoni di DAZN prima del match:

"Ci sono tante partite da giocare e punti a disposizione, non è una partita decisiva. Ma è un derby, entrambe vogliono vincere e dare soddisfazione ai tifosi, e questa è una grandissima motivazione. Il Napoli sta facendo una grandissima cavalcata, un cammino straordinario. Noi però dobbiamo conquistarci un posto in Champions League. Skriniar? C'è un po' di tristezza, si poteva gestire meglio. Ma Skriniar è un professionista. Nella fascia da capitano ha dei valori molto forti e condivisi, se non ci sono la fascia non può essere data. Skriniar comunque sa che deve dare tanto per i tifosi e per la società, andiamo avanti tranquilli. Sono cose che vedremo ancora in futuro, il nostro è diventato un calcio di seconda fascia. C'è un po' di rammarico? Assolutamente sì. Quello di andare via era un suo diritto, ne prendiamo atto. La fascia tolta non è un provvedimento disciplinare, ma ci sono dei valori che devono esserci affinché un giocatore la indossi. Dobbiamo andare avanti con la massima serenità, sapendo che da lui possiamo aspettarci belle partite. Dobbiamo generare campioni, valorizzare il nostro prodotto attraverso i nostri settori giovanili".