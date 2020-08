Marotta: “Conte? Tutto dimenticato. Zhang qui è importante. Partite così consone al blasone Inter”

Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell’area sportiva dell’Inter, ha parlato ai microfoni di Sky Sport prima della semifinale di Europa League contro lo Shakhtar Donetsk.

Che significato avrebbe la finale?

Il giusto riconoscimento per il lavoro svolto dall’allenatore e dalla squadra. Ci colloca in un palcoscenico consono con la storia di questa società: queste sono vittorie importanti che creano il giusto mood dentro la società.

Zhang ha portato tranquillità?

Certamente, quello che è successo sono le dinamiche normali di una squadra: tutto dimenticato. La presenza di Steven è importante come presidente e società in termini di stimoli nuovi: siamo ad un passo importante da un giusto riconoscimento. Sono sicuro faremo una bella partita, ho visto la determinazione giusta nella squadra e nell’allenatore.

La Youth League?

Rappresentare l’Italia in questo contesto è gratificante ed è il riconoscimento per una fatica per una stagione anomala: arrivare da luglio ad oggi con continuità e con uno stato di forma eccellente è significativo di un lavoro profuso da tutti.

Pensavi che la squadra potesse finire in crescendo?

Impresa straordinaria, l’avvicendamento tecnico è avvenuto quest’anno: Conte ha avuto la squadra a disposizione la prima volta a luglio. Il fatto di continuare a crescere è un segnale molto positivo per il futuro: significa che i dettami tecnici, tattici e di personalità sono impressi bene. Non può esserci futuro migliore con la giusta valutazione del parco giocatori con le giuste opportunità che il mercato può offrire.

La crescita dell’Europa League?

L’anomalia è che stasera si gioca in una partita secca, quando si arriva alle fasi finali non si sa mai quale livello di qualità e storia queste società rappresentano. Oggi sono arrivate quattro squadre meritevoli dopo un percorso importante.

L’Inter è pronta al salto di qualità?

I nostri giocatori sono alla prima esperienza in campo internazionale, l’esperienza non può che giovare. C’è uno spirito di adattamento che si è visto, in alcune partite ci sono state alcune contraddizioni come a Barcellona e Dortmund, ma hanno dato esperienza: c’era rammarico, ma abbiamo colto esperienza e oggi sono servite per la crescita.