Marotta: “Sacchi? Fischio improvvido, così Var inutile. Skriniar? No deadline. Lukaku…”

"Anche quello è un trofeo e una finale ricca di contenuti, affascinante e inedita che manca da tanti anni. Non si gioca in Italia, ma il contesto televisivo c’è e quindi tutti possono seguirla, spero che sia una bella partita e un bello spot per il nostro movimento calcistico".

"Non facciamo deadline, sono dinamiche ricorrenti in in tutti i club. Vorrei non parlare più di appuntamenti e non appuntamenti. Oggi siamo concentrati su un periodo molto difficile, a gennaio ci sono tante partite e tanti punti a disposizione, vorremmo farne più possibile. Al di là di quelli che sono i giusti rispetti per i giocatori, la nostra concentrazione è per le partite che andremo ad affrontare".