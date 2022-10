Mediaset: “Inter, riecco Lukaku: sarà convocato col Plzen. Ma partirà in panchina”

Archiviata la vittoria contro la Fiorentina, la testa di tutta l'Inter è ora su mercoledì sera: si gioca infatti a San Siro il match point per raggiungere gli ottavi di finale di Champions League per il secondo anno consecutivo. E Simone Inzaghi, riporta Mediaset, può sorridere per un'ottima notizia: "Lukaku c'è, contro il Viktoria Plzen sarà a disposizione di Inzaghi: la conferma, dopo le parole del tecnico dell'Inter nel pre e post Fiorentina, arriva proprio all'indomani della vittoria contro i viola.

Il belga, che nei giorni scorsi non ha seguito la squadra al Franchi per continuare ad allenarsi alla Pinetina, oggi ha svolto l'allenamento assieme al gruppo (c'era anche Gagliardini), o meglio, assieme ai compagni che non essendo partiti titolari sabato sera hanno lavorato a piena intensità (per gli altri invece una normale giornata di scarico). Quindi per mercoledì sera l'attacco nerazzurro dopo due mesi potrà nuovamente contare su Big Rom: questo non significa che partirà titolare, più probabilmente si siederà in panchina, pronto tuttavia a dare il proprio contributo".